البنك الأهلي المصري | تفاصيل خدمات الانترنت البنكية في الداخل والخارج.. وطريقة الاشتراك



يوضح تحيا مصر كافة التفاصيل عن خدمة الإنترنت البنكية المتاحة من البنك الأهلي المصري للعملاء في الداخل والخارج بالإضافة إلى طريقة الاشتراك فيها من البيت والخدمات التى يقدمها البنك الأهلي المصري من خلالها.

يستعرض تحيا مصر الخدمات التى توفرها خدمة الأهلي نت على النحو التالي:• شراء شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية / ربط الودائع لأجل.• استرداد شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية – كسر الودائع لأجل.• تعديل شهادات الاستثمار / الاوعية الادخارية / الودائع لأجل.• فتح الحسابات الفرعية للعملاء القائمين .• تحويل الاموال بين حساباتك المختلفة داخل البنك• التحويل من حسابك الى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه (بالعملة المحلية)• سداد مستحقات بطاقات الائتمان.• إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آلياً.• مراجعة فورية على كافة انواع الحسابات و شهادات الاستثمار و الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.• الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات و بطاقات الائتمان..• الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل.• التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.• خدمات فوري• تفعيل وإيقاف وإعادة ضبط جهاز رموز الأمان.• تفعيل وإيقاف وطلب رقم سري جديد لبطاقات المرتبات.• تفعيل وإيقاف واصدار بدل فاقد وطلب رقم سري جديد لبطاقات الائتمان.• إعادة تصفير عدد المحاولات الغير صحيحة للرقم السري Reset Counter لبطاقات المرتبات والائتمان.• التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.• التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي نت من المنزل

• قم بالدخول من هنــــــــــــــا

• بإدخال رقمك القومي و كذلك رقم هاتفك محمول مطابق للرقم المسجل لدي البنك.

• سيقوم النظام بالتحقق من البيانات و يقوم بأرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول.

• قم بإدخال رموز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

• قم بإدخال بريدك الإلكتروني.

• سيتم تسجيل طلبك على النظام على ان يتم تنفيذ الطلب بحد اقصى 2 يوم عمل حيث سيتم ارسال كود المرور الخاص بخدمة الأهلي نت على هاتفك المحمول و سيتم ارسال كود المستخدم على بريدك الإلكتروني.

كيفية الإشتراك في خدمة الأهلي نت للأفراد

- التوجه إلي أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتحديث البيانات والاشتراك في خدمة "الأهلي نت".

- يتولى الفرع بأنهاء اجراءات الاشتراك في الخدمة و تسليم خطاب ترحيب يحتوى على كود المستخدم .

- ارسال الكود الخاص بتسجيل المرور

- استلام جهاز رموز الامان عند الاشتراك في خدمة التحويلات خارج حساباتك الشخصية داخل البنك أو خارجه.

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