وزيرة الصحة: المستشفيات الخاصة شريك أساسى فى تقديم الخدمات لمصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص وعدد من ممثلى كبرى مستشفيات القطاع الخاص، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمناقشة ألية عمل تلك المستشفيات خلال جائحة فيروس كورونا، ومناقشة بروتوكولات العلاج المحدثة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، والدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وعدد من رؤساء مجالس المستشفيات الخاصة.

وخلال الاجتماع أكدت الوزيرة أن مستشفيات القطاع الخاص شريك أساسى مع وزارة الصحة والسكان فى تقديم الخدمات الطبية لمصابى فيروس كورونا، مؤكدة أهمية توحيد كافة جهود الدولة مع مستشفيات القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما وجهت الشكر للأطقم الطبية والعاملين بجميع المستشفيات لما يبذلونه من جهد فى خدمة المرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة تبادل خبرات وزارة الصحة والسكان فى بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ونقلها لتلك المستشفيات، حيث وجهت الوزيرة بعقد "وبينار علمى" لجميع الفرق الطبية برئاسة الدكتور حسام حسنى لطرح ومناقشة البروتوكول العلاجى المحدث فى نسخته الرابعة.

وأشار مجاهد، إلى أنه تمت مناقشة تقييم الخدمات الطبية المقدمة لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، حيث وجهت الوزيرة بالالتزام بالضوابط التى وضعتها الدولة فى الخدمات المقدمة بتلك المستشفيات، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتلبية احتياجات تلك المستشفيات من الأدوية ضمن بروتوكول العلاج المحدث لفيروس كورونا المستجد، وجميع المستلزمات الوقائية اللازمة، وذلك للاهتمام بالصحة العامة وبما يخدم صالح المريض المصرى.

ومن جانبهم أكد ممثلى مستشفيات القطاع الخاص التزامهم الكامل والمستمر فى التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تبادل الخبرات الخاصة ببروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد، حيث إن القطاع الصحى الخاص شريك أساسى مع الدولة فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى، مؤكدين بذل مزيد من الجهد فى التنسيق المستمر مع الوزارة لضمان حصول المواطن المصرى خدمة طبية لائقة.