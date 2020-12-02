صور.. جولة لمحافظ القاهرة لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الإغلاق

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء اليوم، جولة فى عدد من مناطق وأحياء العاصمة شملت منطقة وسط المدينة ومدينة نصر للتأكد من التزام المحال بمواعيد الإغلاق التى قررها مجلس الوزراء.





وشدد المحافظ خلال الجولة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى بدأ تطبيقها اليوم والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والمطاعم العامة، والكافيهات، والورش، والأعمال الحرفية، والمولات التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة، لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.







وبموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا الساعة 7 صباحا وينتهى النشاط ويتم الغلق فى تمام الساعة 11 مساء، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء، وبالنسبة للبازارات والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحا وحتى 1 صباحا صيفا بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء، وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فستكون مواعيد عملها من 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا ومن 8 صباحا حتى 6 مساء شتاء.

كما سيتم يومى الخميس والجمعة فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 12 مساء صيفا، بينما ستعمل خلال الشتاء من 7 صباحا حتى 11 مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومى الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا وشتاء.

يذكر أنه، يستثنى من هذا القرار السوبر ماركت، ومحال البقالة، والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواى والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.