صور .. محافظ القاهرة يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ باستدعاء المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وصاحب السيارة التى تحمل رقم "ى ن 6845".

وكان محافظ القاهرة أجرى جولة تفقدية مساء اليوم، فى عدد من مناطق وأحياء العاصمة شملت منطقة وسط المدينة ومدينة نصر للتأكد من التزام المحال بمواعيد الإغلاق التى قررها مجلس الوزراء.

وشدد المحافظ خلال الجولة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى بدأ تطبيقها اليوم والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والمطاعم العامة، والكافيهات، والورش، والأعمال الحرفية، والمولات التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.