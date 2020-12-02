نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة لمحافظ القاهرة لتفقد التزام المحال بمواعيد الإغلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عددًا من مناطق وأحياء العاصمة، شملت منطقة وسط المدينة ومدينة نصر، للتأكد من التزام المحال بمواعيد الإغلاق التي قررها مجلس الوزراء.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأ تطبيقها اليوم والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا الساعة 7 صباحا، وينتهي النشاط ويتم الغلق في تمام الساعة 11 مساءً، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً.

وبالنسبة لـ"البازارات" والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا صيفًا، بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحًا وحتى 12 مساءً، وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فستكون مواعيد عملها من 8 صباحًا حتى 7 مساءً صيفًا ومن 8 صباحًا حتى 6 مساءً شتاءً.

أما يومي الخميس والجمعة، سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحًا وحتى 12 مساءً صيفًا، بينما ستعمل خلال الشتاء من 7 صباحًا حتى 11 مساءً، وفيما يتعلق بالمطاعم و"الكافيهات" والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحًا حتى1 صباحًا صيفًا وشتاءً.

يذكر أنه سيستثنى من هذا القرار "السوبر ماركت" ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما تستمر خدمة الـ"تيك أواي" والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.