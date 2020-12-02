يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأربعاء 2- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.
آخر أخبار أورنج
أعلنت أورنج عن تقديم عروض على موبايل Redmi Note 9 Pro الجديد، ضمن عروض أورنج على الموبايلات الجديدة بالإضافة إلى هدية عند شرائه.
أورنج تقدم عروض على Redmi Note 9 Pro الجديد.. تعرف عليها
آخر أخبار فودافون
يوضح جميع أسعار باقات السوبر سوشيال من فودافون وأكواد الاشتراك التي تتيح للعميل استخدام الفيسبوك وتويتر والواتساب والانستجرام، إضافة إلى باقات السوبر استريمنج الخاصة ببرامج الأغاني مثل الساوند كلاود وأنغامي.
أسعار باقات السوبر سوشيال من فودافون وأكواد الاشتراك.. تحيا مصر يوضح
آخر أخبار المصرية للاتصالات
يستعرض تحيا مصر عروض المصرية للاتصالات WEكل جمعة ، والتى تقدمها الشركة لدعم عملائها من مختلف المحافظات حيث تتنوع عروض المصرية للاتصالات WEكل جمعة سواء دقائق أو ضعف الباقات أو هدايا وخصومات على التعاملات الإلكترونية
آخر أخبار اتصالات مصر
يوضح تحيا مصر أسعار كارت اتصالات فكة 2020 وأكواد اتصالات مصر للشحن السريع ومختلف الخدمات حتى يتمكن عملاء اتصالات مصر من الحصول على الخدمات التى يحتاجونها وتنفيذها في دقيقة دون الحاجة للذهاب للفروع.
أسعار كارت اتصالات فكة 2020 وأكواد اتصالات مصر للشحن السريع
وباستمرار يتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأربعاء 2-12 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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