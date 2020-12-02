تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأربعاء 2-12 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأربعاء 2- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار أورنج

أعلنت أورنج عن تقديم عروض على موبايل Redmi Note 9 Pro الجديد، ضمن عروض أورنج على الموبايلات الجديدة بالإضافة إلى هدية عند شرائه.

أورنج تقدم عروض على Redmi Note 9 Pro الجديد.. تعرف عليها



آخر أخبار فودافون

يوضح جميع أسعار باقات السوبر سوشيال من فودافون وأكواد الاشتراك التي تتيح للعميل استخدام الفيسبوك وتويتر والواتساب والانستجرام، إضافة إلى باقات السوبر استريمنج الخاصة ببرامج الأغاني مثل الساوند كلاود وأنغامي.

أسعار باقات السوبر سوشيال من فودافون وأكواد الاشتراك.. تحيا مصر يوضح



آخر أخبار المصرية للاتصالات

يستعرض تحيا مصر عروض المصرية للاتصالات WEكل جمعة ، والتى تقدمها الشركة لدعم عملائها من مختلف المحافظات حيث تتنوع عروض المصرية للاتصالات WEكل جمعة سواء دقائق أو ضعف الباقات أو هدايا وخصومات على التعاملات الإلكترونية



آخر أخبار اتصالات مصر

يوضح تحيا مصر أسعار كارت اتصالات فكة 2020 وأكواد اتصالات مصر للشحن السريع ومختلف الخدمات حتى يتمكن عملاء اتصالات مصر من الحصول على الخدمات التى يحتاجونها وتنفيذها في دقيقة دون الحاجة للذهاب للفروع.

أسعار كارت اتصالات فكة 2020 وأكواد اتصالات مصر للشحن السريع



وباستمرار يتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

