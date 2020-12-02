تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 2 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 2- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار بنك القاهرة

كشف حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة عن مصير القروض المستهدفة في 2021 مشيرًا إلى أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغت ٣٢ مليار جنيه، موضحًا أن بنك القاهرة يستهدف نمو حتى ٣٦ مليار جنيه بنهاية العام المقبل.