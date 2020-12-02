اليوم .. القوى العاملة تستلم جثمان المدرس المصري المتوفى بالرياض

يصل إلي مطار القاهرة الدولي في الساعة السادسة صباح غد الأربعاء علي رحلة مصر للطيران رقم 684 القادمة من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية، جثمان المدرس المصري محمد شعبان حسان المتوفي في أثناء عمله بالتدريس لمادة الحاسب الآلي عن بعد من خلال منصة مدرسة النخبة العلمية الأهلية بالدمام، ونقل جثمانه لدفنه بمسقط رأسة بدمياط.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقات المتوفى لدى المدرسة التي يعمل بها ، والتي تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لديها.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوي العاملة، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان بالتنسيق مع القنصلية ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المالية نظرا لوفاته وهو علي رأس العمل .

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تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي، أكد فيه اتخاذ كافة الإجراءات شحن الجثمان إلي أرض الوطن ليدفن حسب طلب أسرته في مسقط راسه بدمياط، وإن إدارة مدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، والتي يعمل بها المدرس المصري محمد شعبان حسان البالغ من العمر 35 عاما ووافته المنية وهو علي رأس العمل كمعلم حاسب آلي ، تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لدى المدرسة.