المواطنون يتساءلون عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2020 الشريحة الثانية والثالثة.. والتضامن تحسم الجدل

تساءل المواطنون عن موعد صرف معاشات الشريحة الاولي، شهر ديسمبر الجاري 2020، حيث بدأت وزاراة التضامن في صرف معاشات الشريحة الاولي من مستحقات شهر ديسمبر 2020، ويستمر صرف الشريحة الأولى للفئة التي يصل المعاش الشهري لها، إلى 1000 جنيه حتى غدا الأربعاء الموافق 2 ديسمبر.

موعد صرف معاشات الشريحة الثانية من مستحقات شهر ديسمبر

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف الفئة الثانية من معاشات مستحقين معاش ديسمبر ، من خلال يومي

الخميس والأحد الموافق 3 و6 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد هذه الشريحة الثانية المستحقين للصرف في تلك الأيام 2.4 مليون مواطن، ويكون معاش الذين يحصلون علي الفئة الثانية من المعاش أقل من 2000 جنيه.

موعد صرف معاشات الفئة الثالثة لشهر ديسمبر

حددت وزارة التضامن موعد صرف معاش شهر ديسمبر للفئة الثالثة،خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 7 و 8 ديسمبر الجاري، ويصل عدد الشريحة الثالثة إلى 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويكون مستحقي الفئة الثالثة أكثر من 2000 جنيه.

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والجدير بالذكر ان أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم توفير عدد كبير من المنوبين داخل منافذ صرف المعاشات بالهيئة، لمساعدة أصحاب المعاشات الراغبين في تحويل كارت صرف المعاش الخاص بهم إلى كارت ميزة.

