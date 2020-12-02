فيديو.. مبروك عطية: الزواج حرام إذا شغل عن العلم

جدة - نرمين السيد - قال الداعية الإسلامى الدكتور مبروك عطية، إنه لا يجوز لأى شخص أن يتزوج إذا كان مشغولا بطلب العلم، مستشهدًا برأى فقهى يقول إنه "إذا شغل المرء عن التعليم زواج كان الزواج حرامًا".





وأضاف مبروك عطية، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الرجل يأتى فى مقدمة المعنيين بتطبيق هذا المبدأ لأنه من يعول وينفق، فى إشارة إلى أن عليه التمهيد لحياته على أساس سليم راسخ. وفيما يخص الأنثى، أوضح أنه إذا توسمت إحداهن خيرًا فى شخص متقدم لخطبتها، فليس لها إلا أن تدله على أبيها أو وليها، وهو من يدرس أخلاقه لاستبيان ما إذا كان يصلح للزواج منها أم لا.

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