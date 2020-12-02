فيديو.. صيدلانية أصيبت بكورونا 3 مرات: أشخاص غير ملتزمين السبب

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة حنان لطفى، وهى صيدلانية أصيبت بفيروس كورونا ثلاث مرات، إن سبب تعرضها للعدوى هو التواصل المباشر مع المرضى بطبيعة عملها، مشيرة إلى أنها متطوعة فى العمل الخدمى لمرضى كوفيد 19.





وأضافت، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن التزامها بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا كان غير كافٍ لوقايتها، حيث تكررت إصابتها بالفيروس بسبب تعاملها مع أشخاص غير ملتزمين بتلك الإجراءات. وتوجهت الدكتورة حنان لطفى بالنصيحة للمواطنين بألا يستهتروا بالإجراءات الاحترازية، معبرة عن شدة ما واجهته من مرض بقولها: "اللى شوفته ربنا ما يوريه لحد".

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