شاهد.. التنمية المحلية: عقوبات مخالفى قرار الغلق تصل إلى إلغاء التراخيص

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إنه فى الدرجة الأولى من عقوبة مخالفى قرار غلق المحال التجارية، يتم توجيه إنذار كتابى ثم المتابعة لمدة أسبوعين.





وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه فى حال عدم الالتزام بمواعيد الغلق بعد مرور أسبوعين، يتم إيقاف نشاطه لمدة شهر مع عدم السماح له باستئناف نشاطه بعد هذه المدة إلا بإذن كتابى من المركز التكنولوجى لإصدار التراخيص. وأكد أن الدرجة الثالثة من العقوبة إذا أصر الشخص على ارتكاب المخالفة، فإنه يتم إلغاء ترخيصه بشكل نهائى، مشيرًا إلى أن القانون ينطبق على المحلات الفردية وسلاسل المحلات الكبيرة.

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