فيديو.. سمية عسلة: الدبلوماسية المصرية كشفت وجه أردوغان الحقيقى أمام العالم

جدة - نرمين السيد - تساءلت الكاتبة الصحفية سمية عسلة، عن سبب قيام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، باستخدام التهم المعتادة وهى دعم فتح الله جولن والتخطيط بالانقلاب من أجل الزج بـ82 من الطيارين وكبار رجال الجيش التركى داخل المعتقلات ليلحقوا بمئات الألوف من العسكريين وأصحاب الرأى والإعلاميين داخل المعتقلات.





وأضافت عسلة، خلال مداخلة هاتفية، مع فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الإجابة تظهر فى عدة نقاط منها أن الأوضاع الاقتصادية منهارة فى تركيا وهو ما يثير الشعب التركى، وأعلن البنك المركزى التركى رفع سعر الفائدة لأكثر من 15%، وقالت وكالة فيتش إن إعادة الثقة فى الاقتصاد التركى أصبح أمر صعب، كما أن صحيفة لوموند الفرنسية قالت إن موضوع الإصلاح الاقتصادى فى تركيا أمر صعب.

وأوضحت أن الرئيس التركى يشترى القصور والتى بلغ عددها 9 قصور أحدهم به 1100 غرفة، كما يعمل على بيع التاريخ التركى لصالح تميم بن حمد، وهناك وضع دولى سيئ جدا تشهده تركيا بعد الهزائم المتلاحقة فى ليبيا وشرق المتوسط بفعل الدبلوماسية المصرية والتى نجحت فى كشف الوجه الحقيقى لأردوغان أمام العالم وأن لديه أطماع استعمارية فى الوطن العربى.

وأشارت إلى أن أردوغان حول الجيش التركى إلى مرتزقة لتدريب العناصر الإرهابية والبلطجية لتصديرهم إلى دول المنطقة، كما أنه يدفع بعناصره إلى داخل الصومال لأطماع توسعية، وعمل على دفع ديون الصومال لصالح صندوق النقد الدولى.