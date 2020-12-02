أثناء جولته الليلية.. محافظ القاهرة يضبط سيارة مخالفة تسير عكس الاتجاه في عباس العقاد .. صور

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مالك سيارة ملاكي مخالفة لقواعد السير والمرور، في الساعات الأولى من مساء الثلاثاء، أثناء متابعته قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات بشارع عباس العقاد، بمدينة نصر.

وأمر رؤساء الأحياء بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف مواعيد الإغلاق الجديدة بكل حسم، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدّد اللواء خالد عبد العال، على تكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بدأ تطبيقها الثلاثاء الأول من ديسمبر، والخاصة بتنظيم مواعيد الفتح والإغلاق للمحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وعلى الفور، تم استدعاء رجال المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالك السيارة.

ووفقا للقرارات الجديدة تبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية، نشاطها صيفا الساعة 7 صباحا، وتغلق في تمام الساعة 11 مساء

أما ما يتعلق بفصل الشتاء ستكون مواعيد الفتح من الساعه 7 صباحا والإغلاق في تمام 10 مساء، وبالنسبة للبازارات والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحا وحتى 1 صباحا صيفا، بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.

أما ما يتعلق بالورش ومحال الحرفيين الكائنة داخل الكتل السكانية، فستكون مواعيد عملها من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا، ومن الثامنة صباحا حتى 6 مساء في فصل الشتاء.

ومن المقرر أن يتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية، يومي الخميس والجمعة، من الساعة 7 صباحا وحتى 12 مساء صيفا، بينما تعمل المحال خلال فصل الشتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء

وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات من المخطط أن تعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى الواحدة صباحا صيفا وشتاء.

ويستثنى من القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما تستمر خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.