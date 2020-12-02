شاهد.. خبير فيروسات : سلبية المسحة ليست دليلا على التعافى من كورونا

جدة - نرمين السيد - قال عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، الدكتور عادل خطاب، إن المؤشر على تعافى أى شخص من عدوى كورونا هو احتساب عشرة أيام من بداية ظهور الأعراض بشرط التأكد من عدم وجود أى عَرَض فى آخر ثلاثة أيام دون مسكنات أو مخفضات للحرارة.





وخلال حوار مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، نصح بعدم إجراء مسحة بعد التعافى مباشرة لأنها غالبًا ستظهر إيجابية، لوجود بقايا الفيروس فى الجسم. وأضاف الدكتور عادل خطاب، أن سلبية المسحة ليست دليلا على خلو الشخص من كورونا، نظرا لأن دقة نتيجتها لا تتعدى الـ 65 بالمئة، أى أنها تؤكد إيجابية حالتين من كل ثلاث ممن لديهم أعراض واضحة تدل بشكل قاطع على إصابتهم بكوفيد 19.

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