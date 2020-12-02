الأرصاد الجوية: توقعات طقس اليوم الأربعاء.. وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بأن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون دافئاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما تتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة على غالب الأنحاء.

أما عن فرص سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفرالشيخ والبحيرة .

اما عن الطقس في الليل فتتوقع هيئة الارصاد أن يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان تفصيلي ببيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: