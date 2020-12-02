تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة www manpower gov eg

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محمد سياف - ابو ظبي - يُعد تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديث البيانات عبر الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة وموعد الصرف أيضًا ؛من أهم الأمور التي تشغل المواطنين المصريين المستحقين للحصول على الإعانة والدعم المالي الشهري الذي يُقدر بقيمة 500 جنيه نظير الضرر وتوقف أعمالهم بسبب انتشار وباء كورونا، حيث من المقرر أن يتم صرف المنحة خلال الـ 3 شهور التي تشمل ديسمبر 2020م، وشهري يناير وفبراير من العام الجديد 2021م، وفيما يلي؛ توضيح طريقة التسجيل وتحديث البيانات إلى جانب موعد صرف المنحة أيضًا لهذا الشهر.

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

يُمكن التسجيل في المنحة الجديدة لعمالة غير المنتظمة المتضررة عبر الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة القُوَى العاملة المصرية والضغط على زر التسجيل، ثم إدخال بيانات المواطن المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل مثل رَقَم بطاقة الرقم القومي، العنوان، الحالة الاجتماعية، المهنة إن وجدت، ورقم الهاتف، وغيرهم من البيانات الأخرى ثم الضغط على زر (تسجيل)، وبعد ذلك سوف يتم معالجة الطلب وإبداء قبول أو عدم قَبُول طلب المواطن في الحصول على المنحة.

تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة 2020

يُمكن القيام بتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للمتضررين للمواطنين المستحقين للحصول على هذه المنحة المالية بقيمة 500 جنيه شهريًا عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ (وزارة القُوَى العاملة المصرية)

ثم الضغط على الجزء الخاص بـِ (تحديث بيانات المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة) كما في الصورة.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرَّقْم القومي وغيرهم من المعلومات الأخرى.

تحديث أي بيانات جديدة، ثم الضغط على تحديث.

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موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020

أشار مصدر مسؤول داخل وزارة القُوَى العاملة المصرية إلى أن صرف منحة العمالة المنظمة الخاصة بشهر ديسمبر هذا العام 2020م والتي سوف يتم صرفها إلى نحو 2.3 مليون مواطن بقيمة 500 جنيه لكل منهم عن كل شهر؛ سوف تكون في نهاية الأسبوع الجاري، غير إن إجمالي مبلغ المنحة سوف يبلغ 1.2 مليار جنيه شهريًا، بواقع مبلغ قدره 3.6 مليار جنيه عن الثلاثة أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، وقد أشار المصدر أبضًا إلى أن عدد المواطنين الذين قد قاموا بِـ بإجراء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة توحديث البيانات خلال شهر أكتوبر المنقضي قد بلغ نحو 6 مليون و 22 ألف عاملًا.