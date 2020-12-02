دراسة حديثة ترصد تداعيات فيروس كورونا على الرئة

أظهرت دراسة حديثة تمت في جامعة "أكسفورد"، أن المصابون بفيروس كورونا تحدث لهما تشوهات في الرئة يمكن رصدها بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الإصابة بالفيروس.
واستخدمت الدراسة، التي شملت على 10 أشخاص، تقنية مسح ضوئي جديدة لتحديد الضرر الذي لم ترصده عمليات المسح التقليدية.
كما استخدمت التجربة غازا يعرف باسم زينون أثناء إجراء عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي لرصد صور لأضرار في الرئة.
وأوضح خبراء الرئة، أن الاختبار الذي يمكن أن يكتشف الضرر طويل الأمد سيحدث فرقًا كبيرًا لمرضى فيروس كورونا.
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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
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