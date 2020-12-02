كيف تحصلي على أظافر قوية في خطوتين فقط

تهتم العديد من الفتيات بأظافرها لتحميها من الكسر، لتستكمل إطلالتها بلون جذاب وأظافر طويلة وقوية، لتبدأ رحلة البحث عن السبب الذي يجعلها أقوى.
أكد عدد من اخصائي تجميل الأظافر، أن سر الحفاظ على الأظافر قوية وتجنب كسر الأظافر هو الوقاية، موضحين أن إذا كانت الأظافر جافة وهشة، فهي أكثر عرضة للكسر، لذا فإن استخدام زيت البشرة يمكن أن يحافظ على ترطيب طبقة أظافرك وصحتها.
وأشاروا، إلى أن الزيت يعمل على ترطيب البشرة كما أنها خطوة مهمة في العناية بالأظافر سواء كنت تحاول أن تجعلهم ينمو أو ببساطة تريدهم أن يظهروا في أفضل حالاتهم.
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الجدير بالذكر، أن هناك عدد من اخصائي التجميل نصحوا بوضع أكياس الشاي في ماء دافئ ونقع الأظافر بها ثم وضع زيت على البشرة.
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