يعشق كلًا منا الحلويات التي من شأنها تغير المود اليومي، إلا أن أصحاب الدايت يخشون من تناول تلك الحلويات والتي منها الكعك وغيرها. تحيا مصر يقدم طريقة جديدة لصنع الكعكة بمكونات خاصة لأصحاب الدايت، وذلك كي تحافظ على النظام الغذائي الخاص بك. مكونات الكيك



موزه . كوب من الشوفان المطحون . بيضتين . فانيليا . ملعقة عسل نحل . ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام . نصف ملعقة من البيكينج بودر . ربع ملعقة صغيرة من القرفة "إختياري ". طريقة عمل الكيك



-اخلطي مكونات الكيكه حتي تصبح قوامها مناسب ، ثم ضعيها في الفرن حتي تستوي. -ضعي مكونات الصوص علي النار وقلبي جيدا حتى تحصلين على القوام المطلوب. -عندما تستوي الكيكه أضيفي عليها الصوص . اقرأ أيضًا..طريقة عمل بسكويت الشاي لتغير الروتين المسائي



-ضعي الكيكة في أطباق التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكيك لأصحاب الدايت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.