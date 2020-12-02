الأرصاد تتوقع اليوم الأربعاء طقس بارد ليلا وشبورة مائية.. وصغرى القاهرة 14

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا مع شبورة مائية على القاهرة والوجه والبحرى ورياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية ورياح معتدلة.





فيما يكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، فإن الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 13

وادى النطرون 20 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 21 09

بورسعيد 21 15

دمياط 20 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 13

العريش 20 12

رفح 20 11

رأس سدر 24 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 21 12

كاترين 15 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 11

سوهاج 22 11

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19.