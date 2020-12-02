حدث ليلاً | الصحة: 392 حالة كورونا جديدة.. محافظ القاهرة يضبط سيارة مخالفة.. إصابة أحمد فتحي بـ كوفيد 19.. دهس في ألمانيا

نشر موقع دوت الخليج، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 2 ديسمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، الثلاثاء، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بأن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.