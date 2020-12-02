الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2021 بمصر والسعودية والدول العربية “باقي 132 يوم”

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محمد سياف - ابو ظبي - لقد بدأ العد التنازلي على موعد شهر رمضان 2021، والذي ينتظره المسلمون في كل مكان حول العالم من العام إلى العام، حيث تكثر البركات والخيرات في هذا الكريم وتتنزل الرحمات ويجتمع فيه الأهل والأحباب، شهر يصفد فيه الشيطان وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران.

الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2021 بمصر والسعودية والدول العربية

ومن المقرر أن يولد هلال شهر جمادى الأولى بعد حدوث الإقتران يوم 29 ربيع الآخر عام 1442 هجرية والذي يوافق 14 ديسمبر وهذا هو يوم الرؤية الشرعية للهلال في مصر والسعودية وعواصم الدول العربية والإسلامية، ووفق الحسابات الفلكية فإن 15 ديسمبر المقبل هو المتتم لشهر ربيع الآخر والأربعاء 16 ديسمبر بداية وغرة شهر جمادى الآولى، حيث أن الهلال يولد بعد غروب الشمس يوم 29 ربيع الآخر.

وبهذا يتبقى 132 يوم موعد شهر رمضان 2021، حيث أنه ووفق الحسابات الفلكية المبدئية فإن بداية شهر رمضان الكريم للعام 2021 فلكياً هو يوم 13 أبريل القادم.

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ووفق حسابات الفلك أيضاً، فإن عدد أيام العام الهجري الحالي 354 وهي سنة بسيطة وليست كبيسة والتي يكون عدد أيامها هو 355 يوم، ونهاية العام الهجري 1442 هو 10 أغسطس 20121، ونهنئ الأمة الإسلامية والعربية بقرب الأيام الفضيلة أيام شهر رمضان المعظم، فقد بدأ العد التنازلي لاستقبال هذا الشهر.