وزير الدفاع العراقى: تعاون مشترك مع مصر فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع العراقى، جمعة عناد، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقيم تعاونا مشتركا مع مصر بمختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال عناد: "أجريتُ زيارة إلى جمهورية مصر العربية والتقيت بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصرى الفريق أول محمد زكى، كما تفقدت عددًا من مصانع الإنتاج الحربي". أضاف: "العلاقة بين العراق ومصر، علاقة تاريخية وسيكون هناك تعاون مشترك بين البلدين فى مختلف المجالات".

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