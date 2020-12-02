محمود شعراوى: إصدار أول دليل من نوعه لخدمات المحليات بقنا وسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن إطلاق الإصدار التجريبى لأول دليل شامل من نوعه للخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية، والذى تم إصداره فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخص محافظتى سوهاج وقنا وهو الدليل الأول فى سلسلة الأدلة الشاملة التى سيتم إصدارها تباعا لكل المحافظات.





وأشار محمود شعراوى فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الدليل يأتى فى إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ومحاور برنامج عمل الحكومة المتعلقة بتحسين وتحديث نظم تقديم الخدمات والتيسير على طالبى الخدمة واستحداث آليات لمتابعة مدى تحسن الخدمات.

وأ​ضاف وزير التنمية المحلية أن وجود أدلة إجراءات محددة لهذه الخدمات يعد خطوة مهمة فى سبيل تحديثها وحوكمتها ومتابعة التحسن فى تقديمها وميكنتها وتقديمها عن بعد فى إطار استراتيجية التحول الرقمى التى تتبناها مصر حاليا.

وكشف محمود شعراوى عن أن دليل خدمات المحليات هو دليل شامل وموحد على مستوى المحافظة يحتوى على جميع الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية ويتضمن الإجراءات والمستندات والرسوم والمدد الزمنية المتعلقة بكل خدمة، كما يتضمن خريطة الإجراءات التى تيسر من تحويل إجراءات تقديم الخدمة إلى إجراءات مميكنة، ويشمل الدليل على 100 خدمة متنوعة تقدمها الإدارة المحلية.

وقال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن دليل خدمات المحليات يعد أحد الأدوات المساعدة المقدمة للمراكز والأحياء بمحافظتى قنا وسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كدعم فنى للعاملين بالمراكز والمواطنين حيث يتضمن دورات العمل الموحدة لجميع الخدمات التى يتم تقديمها والمستندات المطلوبة والرسوم القانونية وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.

وأضاف الهلباوى، أنه شارك فى إعداد هذا الدليل ممثلين عن المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية ذات الصلة والوحدة المحلية بديوان المحافظة وفريق العمل ببرنامج تنمية صعيد مصر بمكون تحسين الخدمات وعدد كبير من أفضل الاستشاريين فى هذا المجال .

وكشف الهلباوى، عن أن الدليل يتضمن 6 قطاعات من الخدمات وهى خدمات البناء وعددها 35 خدمة، خدمات تراخيص المحلات وعددها 19 خدمة، خدمات أملاك الدولة وعددها 9 خدمات، خدمات الإيرادات وعددها 10 خدمات، خدمات الإشغالات وعددها 5 خدمات، خدمات تراخيص الإعلانات وعددها 3 خدمات، خدمة المواطنين والشكاوى وإدارة المواقف وخدمات إدارية أخرى بإجمالى 19 خدمة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين منظومة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالمحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.