فيديو.. الصحة والإنتاج الحربى تبحثان التحول الرقمى لمنظومة التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربى، ومى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وعدد من ممثلى هيئات التأمين الصحى الشامل، والرعاية الصحية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.



واستعرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع موقف محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل من حيث معدلات الإنشاء والتطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التى ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك معدل تسجيل الأسر، والانتهاء من وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة تباعًا بمحافظات "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".



وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، وماكينات خدمة العملاء، والانتهاء من الميكنة والربط الإلكترونى بين جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظتين، وكذلك استكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيًا، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبى للمنظومة.



كما أشارت الوزيرة إلى أن الميكنة والتحول الرقمى لهيئة التأمين الصحى الشامل يضمن تحقيق المساواة فى حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أى عقبات تواجههم، كما أكدت على تذليل كل التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمى بالمنظومة الجديدة.

وأكدت الوزيرة استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، خصوصا فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار تلقى القوى البشرية التى تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم خلال الجائحة، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.



كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع، على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروعات الصحة خاصة منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك من خلال التعاقدات مع الشركات المنفذة لمشروع نظام التحول الرقمى والميكنة للمنظومة وفقا للبروتوكول الموقع بين كل من وزارات "الصحة، والإنتاج الحربى، والاتصالات"، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، موجهة الشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربى لدعمه الكامل لتطبيق مشروع "الميكنة" بأعلى جودة وفقًا للمعايير العالمية والمعدلات الزمنية المحددة.

ووجه المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، معربًا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة لنجاح هذا المشروع الذى يتم على المستوى القومى، مؤكدا تسخير كل الإمكانيات لنجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل وتذليل جميع التحديات التى قد تواجه العمل بالمنظومة الجديدة.



كما أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، على تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجى للمنظومة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات منظومة التأمين الصحى الشامل وفقًا لأحدث النظم العالمية التى تضمن المأمونية والسرية التامة للبيانات، بالإضافة إلى التأكد من صحة جميع البيانات للمواطنين ومراجعتها من قبل هيئة الرقابة الإدارية.