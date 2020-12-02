طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الأربعاء مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري مع وجود شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة ومعتدلًا على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحًا وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس ليلًا باردًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلًا للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 20 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 21 09

بورسعيد 21 15

دمياط 20 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 13

العريش 20 12

رفح 20 11

راس سدر 24 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 21 12

كاترين 15 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 11

سوهاج 22 11

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربه 27 19