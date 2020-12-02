خلال ندوته بموقع دوت الخليج.. أحمد مجدي يكشف رؤيته للمشهد الأمريكي بعد الانتخابات.. فيديو وصور

تحدث الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج «آخر الأسبوع» عبر فضائية دوت الخليج عن رؤيته للمشهد الأمريكي، بعد الانتخابات التي فاز بها الرئيس الأمريكي المُنتخب بايدن على نظيره ترامب في ندوة بموقع صدي البلد الإخباري.

وقال مجدي، إن الانتخابات الأمريكية هذه الجولة كانت حدثا أكبر بكثير مما يتخيله أي شخص، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أقدم الدول الديمقراطية في العالم، لم تشهد هذا الحدث عبر تاريخها كله.

وأضاف الإعلامي أحمد مجدي، أن جميع المحللين بكافة الوسائل الإعلامية سواء كانت عالمية أو محلية كان توقعهم للمشهد يتغير كل لحظة نظرًا لارتباك المشهد هناك وحالة الاستقطاب الشديدة، مؤكدًا أن فرص الرئيس الأمريكي ترامب كانت قوية وجيدة في الفوز بالانتخابات حتي جاءت أزمة كورونا، لأن المشهد الإقتصادي كان قويا للغاية في عهد ترامب، وفي رأيي أن من هزم ترامب هي الكورونا وليس جو بايدن.

وتابع، أن هذا المشهد المتغير بعد أزمة كورونا جعل من الانتخابات الأمريكية حدثا قويا، بل وشهدت تلك الانتخابات أعلي نسبة مشاركة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن تكون الأعلي عالميًا، مشيرًا أن ما حدث خلال الإنتخابات كان غريبًا علي المشهد الأمريكي ككل، فضلًا عن تأخر إعلان النتيجة، وتضارب التصريحات بين المرشحين، وحجم التراشق بالتصريحات بين المرشحين، والحديث عن تدخلات إيرانية وروسية وصينية، وظهور أعمال عنف قديمة واستغلالها سياسيا، فهذا المشهد يعيدنا إلي مشهد مُقارب من مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر ٢٠١٢.

وأوضح مجدي خلال الندوة، أن تصوره للمشهد الأمريكي خلال الفترة المقبلة أنه سيزداد سخونة وليس هدوءا، مشيرًا إلى أن وقت تسليم السلطة في يناير المقبل لن يكون هادئًا، وإن تم تسليم السلطة لن يهدأ أنصار الرئيس ترامب ولن يكون الأمر سهلا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب خلق حالة كبيرة من الاستقطاب بين أبناء الولايات المتحدة، لا يمكن علاجها إلا بعد عشرات السنين، موضحًا أن ترامب أحيا فكرة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم كونها موجودة ولكنها كانت مع ظهور الحركات المناهضة لها وتولي رئيس أسود، مثل باراك أوباما مقاليد الحكم كانت قد هدأت وتيرتها، ولكن مع حالة الاستقطاب التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم ترامب زادت وتيرة العنصرية مرة أخرى.

وأضاف أنه خلال انتخابات ٢٠١٦ بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت كافة وسائل الإعلام الأمريكية والمعروفة على المستوى العالمي ضد ترامب بخلاف قناة فوكس نيوز، نظرًا لـكونها صنعت خصيصًا لخدمة الحزب الجمهوري وأنصاره، ولكن ترامب كان له وسائل أخرى لتقديم نفسه وهي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حديثه عليهم طوال فترة حكمه، وهو ما كان صدمة لكافة وسائل الإعلام التقليدية، كما أنها كانت نقله في عالم الإعلام.

وتابع أن الرئيس الأمريكي ترامب، تحدث في نهاية ولايته عن حرب وسائل التواصل الاجتماعي ضده، مؤكدًا انه قبل الإنتخابات الأمريكية بوقت قليل، كان هناك استدعاء من قبل الكونجرس للشركات الكبرى المسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مارك مؤسس الفيس بوك خلال جلسة الاستماع، أن أغلب الموظفين لدى الشركة يساريو الهوى، ولكنه أكد أن هناك ظوابط يسير عليها الجميع، وأوضح مجدي أن هذا الأمر صعب السيطرة عليه، لذلك كان هناك حرب من وسائل التواصل الاجتماعي علي ترامب خلال الإنتخابات في ٢٠٢٠، وهو الأمر الجديد الذي أفقد ترامب نقاط كثيرة بخلاف أزمة كورونا.

واستبعد تغيير نتيجة الانتخابات، مؤكدًا أن الفارق كبيرة ولن يحدث أي تغيير في النتيجة والعالم كله يعلم ذلك الأمر، وهو ما جعل الرؤساء يبادرون بتهنئة جو بايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية، وكان علي رأسهم رئيس الوزراء البريطاني حليف ترامب، فضلًا عن أن الرئيس السيسي أيضًا قدم التهنئة لـ بايدن وهو أول رئيس عربي قام بذلك.

الجدير بالذكر أن الإعلامي أحمد مجدي كان علي رأس الإعلاميين العرب الذين قدموا تغطية الإنتخابات الأمريكية لحظة بلحظة من داخل الولايات المتحدة، للمرة الثانية علي التوالي، وقدم مجدي الشكر للنائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، المشرف العام على قنوات "دوت الخليج"، خلال الندوة علي دعمهما وتوفير كافة الإجراءات لتسهيل التغطية والسفر رغم ظروف كورونا.

كما قدم الشكر للإعلامي الكبير أحمد موسي خلال الندوة، مؤكدًا أنه كان خير داعم وكان حريصا علي ترك المساحة لي خلال التغطية الإعلامية في الإنتخابات، والاستماع لكل ما أقدمه خلال برنامجه، وهو أمر كببر جدًا وكان له فضل كبير جدًا في وصول صوتي وتغطيطي من خلال برنامجه الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة.