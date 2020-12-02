سفير مصر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بكوت ديفوار

التقى السفير د. وائل بدوي سفير مصر في أبيدجان برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بكوت ديفوار Namizata Sangare، حيث استعرض المقاربة الشاملة والمتكاملة التي تتبعها مصر في تناول موضوعات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى التكامل بين المؤسسات المعنية، بما فيها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك بهدف تدعيم النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان.

كما تطرق السفير بدوي للجهود المبذولة في مجال تعزيز الحريات الدينية ومكافحة التطرف الديني وترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر، وأهم إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تضمين موضوعات حقوق الإنسان في جميع قطاعات استراتيجية التنمية في مصر "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وإلى إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع التعريف بدورها.

من جانبها، أكدت Sangare على الأهمية التي توليها كوت ديفوار لمصر كشريك هام. كما أشادت برئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لاتحاد المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان. وأكدت حرص الجانب الإيفواري على الاستفادة من تجربة مصر، معربة عن تطلعها للتعرف عن كثب على المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مصر واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للاسترشاد بها وإنشاء كيانات مماثلة لها في إطار حرصهم لتطوير آليات دعم حقوق الإنسان.

وتضمن اللقاء أيضًا مقابلة بعض الصحفيين من مختلف التيارات السياسية الذين يتلقون دورة تدريبية بالمجلس حول موضوعات حقوق الإنسان، حيث ألقى السفير بدوي كلمة أشار فيها إلى أهمية مثل هذه الفعاليات باعتبار الصحفيين شركاء المجلس في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان، وإلى المسئولية التي تقع على عاتقهم في الحصول على معلوماتهم من المصادر الرسمية لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات.