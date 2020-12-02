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أحمد جودة - القاهرة - انتهت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض، جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و افتتحت الدورة التدريبية الأولى الأستاذة الدكتورة سحر شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث استهدفت الدورة التعريف بالإسعافات الأولية وأهدافها والتعرف على سبل التعامل بالطرق الصحيحة في الحالات الطارئة وزيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية التي يمكن تطبيقها بالمنزل وفِي الأماكن العامة والتي من شأنها أن تمنع مضاعفة الحالة لدى المصاب، وقد أوضح المدربين أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي.

شارك في الدورة عدد كبير من طلاب كليات الجامعة المختلفة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المشاركين، الذين تلقوا تدريبات مكثفة على إجراء الإسعافات الأولية في حالات الحوادث والكوارث.

وفي ختام الدورة التدريبية تم تسليم شهادات للمشاركين الذين عبروا عن سعادتهم للإلتحاق بمثل هذه الدورات التي تستهدف رفع مستوى الوعي في مجال الدورات الإسعافية وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة.

هذا وسيتم عقد الدورة التدريبية الثانية عن الإسعافات الأولية لطلاب جامعة حلوان وذلك يوم الأحد الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.