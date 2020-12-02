جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من التزام الجميع بإرتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بالحرم الجامعي وعلى البوابات، للتأكد من إلتزام منسوبي الجامعة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية، والمرور من بوابات التعقيم الذاتي، والكشف عليهم باستخدام الكواشف الحرارية للاطمئنان على خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تنفيذ خطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما أجرى الدكتور الخشت، حوارًا مع عدد من الطلاب، حيث حذرهم من تجاهل التعليمات والتدابير الوقائية حتى لا ينقلوا الفيروس إلى بيوتهم ويعرضوا أسرهم لخطر الإصابة، وأكد على الطلاب ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والصحة العامة والتغذية السليمة للحفاظ على أنفسهم.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على الطلاب الحرص في تصرفاتهم، مؤكدًا أن تعلم التعايش مع الفيروس أمر سهل إن كنا واعين إلى تصرفاتنا، لأن فيروس كورونا أصبح أمرًا حتميًا وواقعًا كما تشير التقارير العالمية، مما يستدعي أن نكون حذرين دائمًا.



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