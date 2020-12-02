وزارة الخارجية تدعو المصريين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات الإعادة

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم الأربعاء، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر 2020 لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كل الوثائق والتوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.





جاء ذلك بمناسبة إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين فى الخارج، وذلك على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، إذ تستمر بعثاتنا فى الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 سعت 9 مساءً. وطبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، وبعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية فى الخارج يوم 7 ديسمبر 2020، يكون المصريون فى الخارج قد انتهوا من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020 من خلال التصويت البريدى فى ضوء الاجراءات الاستثنائية التى تتخذها دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.

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