اليوم.. بدء فترة الصمت الانتخابى ووقف الدعاية بالمرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - ومع بداية الصمت الانتخابى، يحظر على المرشحين بجولة الإعادة ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، لمنح الناخبين الفرصة فى اختيار من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020، من المرشحين فى تلك الجولة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، فترة الدعاية الانتخابية لمرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، إذ مارس خلالها المرشحين كل أشكال الدعاية الممثلة فى تعليق الافتات والملصقات، والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من صور الدعاية الانتخابية.