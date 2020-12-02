مى عبدالحميد: ملاحقة المروجين لبيع وحدات الإسكان على يوتيوب وفيسبوك

ووفق بيان رسمى، أضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، موضحة أن قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف فى الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أى جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت مى عبد الحميد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات ستواصل عملها فى رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى.
وأوضحت أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص، وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب وصفحات "فيسبوك" وملاحقة القائمين عليها قضائيا، وفق القوانين العقابية لمعاقبتهم جنائيا لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين.
وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق خلف هؤلاء المغرضين حرصا على حقوقهم وعدم ضياعها.
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