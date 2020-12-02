صور.. جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة بالحرم الجامعى وعلى بوابات الجامعة، للتأكد من التزام منسوبى الجامعة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية، والمرور من بوابات التعقيم الذاتى، والكشف عليهم باستخدام الكواشف الحرارية للاطمئنان على خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد، فى إطار تنفيذ خطة الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





ووفق بيان رسمى، تحدث الخشت مع عدد من الطلاب، وحذرهم من تجاهل التعليمات والتدابير الوقائية حتى لا ينقلوا الفيروس إلى بيوتهم ويعرضوا أسرهم لخطر الإصابة، وأكد على الطلاب ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والصحة العامة والتغذية السليمة للحفاظ على أنفسهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تعلم التعايش مع الفيروس أمر سهل إن كنا واعين إلى تصرفاتنا، لأن فيروس كورونا أصبح أمرًا حتميًا وواقعًا كما تشير التقارير العالمية، مما يستدعى أن نكون حذرين دائمًا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديرى المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما وجه رئيس الجامعة بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على المساهمة فى الجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا فى مختلف الجوانب سواء الصحية أو التعليمية أو البحثية، ومن بينها حرص الجامعة على تقديم الوعى والمعلومات الصحية المهمة عن فيروس كورونا، من خلال إصدار محتويات متعددة قائمة على أسس علمية تشمل العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، مثل دليل التعايش مع فيروس كورونا، ودليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، والدليل الاسترشادى لقواعد العزل المنزلى لمصابى كورونا المستجد من منسوبى جامعة القاهرة، ودليل كورونا للمنشآت الصحية، ودليل كورونا للجامعات والكليات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من حملات التوعية بالفيروس.