الخارجية تدعو المصريين في الخارج لطباعة بطاقة الاقتراع للتصويت في انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية

دعت وزارة الخارجية، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومي الخميس والجمعة 3 و 4 ديسمبر 2020 لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق، ومن ثم التوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا في الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 سعت 9 مساءً.

وقال بيان لوزارة الخارجية ورد للموقع نسخة منه إن هذه الدعوة تأتي بمناسبة إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين فى الخارج، وذلك على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء)، وطبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب.

وبعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية فى الخارج يوم 7 ديسمبر 2020، يكون المصريون فى الخارج قد انتهوا من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020 من خلال التصويت البريدى فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، هذا الأسبوع، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020، ليسدل الستار على السباق الانتخابي بـ14 محافظة مصرية ضمن المرحلة الأولى.