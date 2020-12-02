الخارجية تدعو المصريين في الخارج لطباعة بطاقة الاقتراع للتصويت في انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية

دعت وزارة الخارجية، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومي الخميس والجمعة 3 و 4 ديسمبر 2020 لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق، ومن ثم التوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا في الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 سعت 9 مساءً.
وقال بيان لوزارة الخارجية ورد للموقع نسخة منه إن هذه الدعوة تأتي بمناسبة إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين فى الخارج، وذلك على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء)، وطبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب.
وبعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية فى الخارج يوم 7 ديسمبر 2020، يكون المصريون فى الخارج قد انتهوا من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020 من خلال التصويت البريدى فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، هذا الأسبوع، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020، ليسدل الستار على السباق الانتخابي بـ14 محافظة مصرية ضمن المرحلة الأولى.
وبإعلان فوز 110 مرشحين في إعادة المرحلة الأولى للانتخابات، يكون قد اكتمل عدد النواب 467 عضوا في برلمان 2021 من إجمالي 568 مقعدا عدد أعضاء المجلس الجديد الذي ينعقد في 10 يناير من العام الجديد.
ويتبقى في محافظات المرحلة الثانية الـ13، 100 مقعد بالنظام الفردي، يجري الانتخاب عليها في: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، فضلا عن مقعد دير مواس بالمنيا المؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائي.
وتتوزع الـ467 مقعدًا التي تم حسمها حتى الآن في برلمان 2021؛ بواقع 142 مقعدا بنظام القائمة للمرحلة الأولى، و32 مقعدًا بنظام الفردي تم حسمها في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى، و110 مقاعد فردي تم حسمها في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، فضلا عن حسم 142 مقعدًا بنظام القائمة للمرحلة الثانية، و41 مقعدا بالنظام الفردي تم حسمها في الجولة الأولى لمحافظات المرحلة الثانية.
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