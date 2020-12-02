موعد إعادة تشغيل كوبري أكتوبر

قال المهندس شريف الشريبني، رئيس مدينة 6 أكتوبر، إن عمل فواصل في الكوبري بعد التشغيل التجريبي ليس خطأ فني وإنما هو معتاد ويوجد مهندس استشاري يشرف عليه.

وأوضح أنه تم افتتاح تجريبي للكوبري قبل تشغيله رسمي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم إغلاق الكوبري بشكل كامل بسبب الكثافات المرورية.



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واشار المهندس شريف الشريبني، رئيس مدينة 6 أكتوبر، إلى أن جهاز المدينة يقوم بتنفيذ 18 كوبري ونفق.