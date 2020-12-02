موقع تحيا مصر يلتقي النائب أشرف رشاد في ندوة حوارية اليوم

في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها موقع تحيا مصر لمحاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، يلتقي فريق التحرير بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب اليوم، بالنائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، في ندوة حوارية مميزة، تأتي وسط سياق حافل بالاستحقاقات والأحداث الانتخابية، ضمن مرحلة فاصلة بين برلمان حالي أوشك على الأنتهاء، وآخر جديد منتظر انطلاقه قريباً.

محاورة الكادر السياسي والقائد الحزبي، أشرف رشاد، تعد بمثابة وثيقة سيذكرها التاريخ، لرجل يعد أحد محركين المشهد السياسي والبرلماني، في فترة شديدة الحساسية من عمر البلاد، وسط ترقب تام لحديث يشوبه عمق التحليل والرؤية، والإجابة بدقة على الأسئلة المتعلقة بما يتمتع به الرجل من نجاح واسع، وقدرة فائقة على التأثير في المشهد السياسي والحزبي والبرلماني.

النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، اختار منصة تحيا مصر، لكي يبوح لها بمجموعة من الآراء والانطباعات والردود على كل مايتعلق بالحزب في تلك المرحلة الصعبة، مع إبداء استعداد تام لخوض حقول ألغام القضايا والملفات الشائكة، والمتعلقة بمدى مسؤولية مستقبل وطن عما أشيع حول استخدام المال السياسي، ومايتعلق بكونه الحزب الوطني الجديد من عدمه، ورأيه في ماراثون الانتخابات الاخير، وتقييمه لبرلمان الدكتور علي عبدالعال.

وسبق لتحيا مصر أن استضاف مجموعة من القامات البرلمانية والحزبية، كالنائب علاء عابد، مصطفى و محمود بكري محمد الفيومي، وطارق الخولي، وأحمد زيدان، بالإضافة إلى أعضاء الشيوخ كحمود القط، محمد السباعي، محمد عمارة، عمرو حجاج، محمد عزمي، بالإضافة لمرشحي النواب أميرة العادلي ومحمد عبد العزيز.