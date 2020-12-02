الصحة العالمية: تسجيل 4 ملايين مصاب بكورونا خلال أسبوع ومعدل الإصابات مرتفع

سجلت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل بقليل مما كان عليه في الأسبوع السابق له.

وأفادت المنظمة الدولية المختصة في الوقت ذاته، بأن عدد الوفيات من جراء الفيروس زاد بنحو 70 ألفا، وهو أعلى من المسجل في الأسبوع السابق.

ورصدت المنظمة تسجيل 3.935.330 حالة إصابة و69.916 حالة وفاة في الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر في جميع أنحاء العالم.

وسُجلت خلال الأيام السبعة السابقة لتلك الفترة، أي من 16 إلى 22 نوفمبر 4.060.891 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي و67.221 حالة وفاة.

وتشدد منظمة الصحة العالمية على أن معدل الإصابة في العالم لا يزال مرتفعا، على الرغم من وجود انخفاض طفيف.

ويتواصل في ذات الوقت معدل الوفيات في الازدياد، وفيما لوحظ انخفاض في حالات الإصابة بأوروبا، على الرغم من أنها لا تزال ثاني أكبر منطقة، بعد الأمريكيتين في هذا الجانب، فقد ارتفع عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي في أوروبا بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة من 16 إلى 22 نوفمبر، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 4٪، وفي الأمريكيتين بنسبة 2٪.