البيئة: تنفيذ بنود خطط الإصحاح بنسبة 40% لشركات البترول بخليج السويس نهاية أكتوبر

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات "البحر الأحمر- السويس – جنوب سيناء"، والتى تتضمن إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس.

وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة قامت بالمراجعة البيئية لشركتي الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء، وشركة إيست زيت بتروليوم "زيتكو" بالبحر الأحمر حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي بالشركتين ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية.

كما قامت وزارة البيئة بالمراجعة البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لشركات "جابكو -النصر لانتاج البترول–السويس للزيت – بتروجلف – الامل – العامة للبترول" وذلك طبقًا للجدول الزمني للمعاينات والمراجعات البيئية الذي تم الاتفاق عليه بين وزارتي البيئة والبترول والثروة المعدنية.

إقرأ أيضًا.. إدراج مبادرة "اتكلم عربي" ضمن احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية ديسمبر الجاري.. ونبيلة مكرم: اليوم العالمي للغة العربية بداية استراتيجية تحقيق المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"



وقد تم تقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات فى ضوء المراجعات التي تمت حيث وصل إجمالي نسبة تنفيذ بنود الخطط حوالى 40% بنهاية شهر أكتوبر وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التى تم اعتمادها من جهاز شئون البيئة ، ويتم التنسيق بشكل دوري بين المختصين من وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية حيث يتم حاليا إجراء مراجعات بيئية وزيارات ميدانية خلال شهري نوفمبر وديسمبر للمتابعة الدورية لتنفيذ بنود تلك الخطط لشركات البترول للوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.