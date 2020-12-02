وزير التخطيط من القمة الاقتصادية: سياسات مصر في مواجهة كورونا الأفضل في الشرق وإفريقيا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، هي الأفضل سواء في إفريقيا أو في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها في قمة مصر الاقتصادية للعام الثانى على التوالي، ونيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه يجب أن يكون هناك توزان بين الزيادة السكانية، وحجم موارد الدولة حتى لا يحدث اختلال في الاقتصاد.

بدأت فعاليات القمة بكلمات افتتاحية تلقيها الدكتور هالة السعيد تستعرض خلالها كيفية تنشيط الاقتصاد المصري بخطط تم العمل عليها، وتشمل قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة فى أهم 3 قطاعات اقتصادية فى الوقت الحالى، وهى القطاع المصرفى والاستثمارى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

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جاءت القمة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين فى الجهات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

