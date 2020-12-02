ياسمين فؤاد: الانتهاء من تنفيذ الإصحاح البيئى لشركتى بترول بخليج السويس

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة أجرت المراجعة البيئية لشركتى "الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء – شركة إيست زيت بتروليوم "زيتكو" بالبحر الأحمر" إذ تم الانتهاء من تنفيذ خطتى الإصحاح البيئى بالشركتين ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية.





ووفقا لبيان وزارة البيئة اليوم الأربعاء، يأتى فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات "البحر الأحمر، السويس، جنوب سيناء" والتى تتضمن إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس.

كما أجرت الوزارة المراجعة البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئى خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر لشركات "جابكو، النصر لإنتاج البترول، السويس للزيت، بتروجلف، الأمل، العامة للبترول" وذلك طبقًا للجدول الزمني للمعاينات والمراجعات البيئية الذى تم الاتفاق عليه بين وزارتى البيئة والبترول والثروة المعدنية.

وتم تقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئى لهذه الشركات فى ضوء المراجعات التى تمت، إذ وصل إجمالى نسبة تنفيذ بنود الخطط حوالى 40% بنهاية شهر أكتوبر وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التى تم اعتمادها من جهاز شئون البيئة، ويتم التنسيق بشكل دورى بين المختصين من وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية إذ يتم حاليا إجراء مراجعات بيئية وزيارات ميدانية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر للمتابعة الدورية لتنفيذ بنود تلك الخطط لشركات البترول للوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمنى المقترح للتنفيذ.