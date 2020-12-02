جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، أوضح القوى العاملة، أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم اجتماعياً وصحيا، بواقع 21 منحة مولود جديد بمبلغ 42 ألف جنيه، و 4 منح زواج 12 ألف جنيه، و 8 منح وفاة أحد الأقارب بواقع 16 ألف جنيه، وصرف 35 ألفاً و 312 جنيها عمليات جراحية وعلاج، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة 105 آلاف و312 جنيها، فضلاً عن تسجيل 50 عاملاً جديداً على المنظومة، كما تم استخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن المطلوبة، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال وليد الإمام، مدير المديرية، فى تقريره، إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضى فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 543 منشأة، فضلا عن القيام بـ 32 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 120 محضر سلامة وصحة مهنية و22 حالة غلق إدارى و6 ندوات توعية ، فضلاً عن بحث 22 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية. وأجرت المديرية تفتيشا على 1111 منشأة يعمل بها 2575 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 174 محضر مخالفة قانون العمل. وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى، تم تنفيذ 4 دورات بمركز التدريب المهنى على مهن المساحة، والتفصيل والحياكة، كما تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية، و التفصيل والحياكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 589 شابا واستخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.