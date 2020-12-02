رئيس الوزراء : صندوق مصر السيادى يسعى إلى خلق ثروات للأجيال القادمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.





وأوضح مدبولى فى كلمته التى ألقاتها نيابة عنه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدكتورة هالة السعيد فى مؤتمر قمة مصر الاقتصادية أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال القادمة عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة بمصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

وأشار إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التى شهدتها الفترة الأخيرة، إذ شهد بداية انطلاق النشاط الاستثمارى للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

وأوضح أن الصندوق يشارك فى منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادى المصرى وفرص الاستثمار المتاحة لديه، كما شارك بشكل فعال فى منتديات الصناديق السيادية وأخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الأفريقية، وذلك فى سبيل الترويج لأنشطته وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الصناديق العالمية الأخرى.

ولفت إلى توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص من خلال 5 شركات، لافتا إلى أن تأسيس الشركة تم تنفيذه فى 24 ساعة، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.