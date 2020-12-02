وزيرة الهجرة تبحث مع اليونيسكو التعاون فى إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربى

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، مع مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة الدكتور غيث فريز، سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائى المشترك بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونيسكو فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" والتى تنفذها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لترسيخ الهوية العربية والمصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.





ووفق بيان رسمى، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة ودورها فى التواصل مع المصريين بالخارج، خصوصًا البرامج التى يتم تنفيذها لأبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج، للتعريف بوطنهم الأم ومفاهيم الأمن القومى المصرى وتنظيم زيارات ميدانية، ولقاءات مع السادة الوزراء للإجابة على كافة الاستفسارات للشباب، وتعريفهم بحجم التنمية التى تحدث على أرض مصر، إلى جانب تنظيم معسكرات للأطفال فى المرحلة من 9 إلى 16 سنة أبناء الجيل الرابع بمشاركة أبناء الشهداء، مشيرة إلى أن كل هذا من شأنه ربط هؤلاء الشباب بوطنهم الأم والدولة المصرية.

وقالت مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأربعاء: "خلال تواصلنا مع الشباب المصرى بالخارج تم اكتشاف أن أغلبهم لا يُجيد التحدث باللغة العربية، فجاءت فكرة مبادرة اتكلم عربى، والتى تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية وقبول الآخر، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التى من شأنها تعليم اللغة العربية البسيطة لأبنائنا بالخارج وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية مما يعزز انتمائهم لوطنهم الأم وارتباطهم به.. مضيفة أننا فى مصر والمنطقة العربية نواجه حرب طمس الهوية، وقتل اللغة العربية هى بمثابة قتل للثقافة العربية وقتل للهوية العربية".

وأكدت أن اليوم العالمى للغة العربية، يوما للحث على الحفاظ على لغتنا وهويتنا العربية، وفى هذا الإطار وافقت وزيرة الهجرة على دعوة مدير مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة للمشاركة فى الفاعلية التى ستنظمها اليونسكو احتفالا باليوم العالمى للغة العربية ديسمبر الجارى، لاستعراض المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى تنفذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة، معربة عن رغبتها فى امتداد المبادرة لكافة الدول العربية وتطبيقها بالوطن العربى انطلاقًا من مصر، وأنه لابد أن تستهدف المبادرة أولياء الأمور للتأكيد على أبنائهم الحفاظ على لغتهم وهويتهم العربية.

وأعرب مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الهجرة فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مبديًا استعداده التام لتوفير كافة أشكال الدعم للمبادرة، مؤكدًا أن اللغة العربية تعتبر وعاء للثقافة وعند كسرها ينفرط عقد الثقافة، وهو ما تؤمن به منظمة اليونيسكو وتسعى له.

كما أثنى على استهداف المبادرة لقضية تقبل والانفتاح على الآخر وتحصينه ضد الأفكار المتطرفة البعيدة كل البعد عن أى دين على وجه الأرض.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور غيث فريز تقريرًا أعده اليونيسكو بعنوان "اللغة العربية بوابة المعرفة"، تضمن كل ما يخص اللغة العربية وما تتعرض له من طمس، وفقدانها مع أبنائنا بالخارج والداخل أيضًا، ودراسة حالة اللغة العربية بكل الدول العربية.

وذكر البيان، أن الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون الثنائى بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونسكو فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والمشاركة فى احتفالية المنظمة باليوم العالمى للغة العربية خلال ديسمبر الجارى، وإدراج "اتكلم عربى" ضمن الاحتفالية لأخذها إلى مستوى إقليمى انطلاقًا من مصر، وفى هذا الصدد أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الاحتفالية ستكون بداية استراتيجية لتحقيق المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" بالتعاون بين "الهجرة واليونسكو".