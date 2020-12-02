صور.. الإسكندرية تستعد لمواجهة نوة قاسم بسواتر رملية

ووفق بيان رسمى، وضع حى المنتزه ثان، اليوم الأربعاء، سواتر رملية باستخدام أجولة الرمال على شواطئ العصافرة وأبو قير، كإجراء احترازى، لحماية الكورنيش من التآكل تحسبا لارتفاع أمواج البحر.
وجهزت المحافظة خطة لتمركز نحو 180 سيارة شفط بكافة أحياء الإسكندرية، وذلك للتدخل الفورى، لحل أى مشكلة متعلقة بتراكم مياه الأمطار.
وتواصل الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق موزعة على شوارع المدينة الساحلية.
وتتعرض الإسكندرية لـ 18 نوة على مدار فصل الشتاء، بينها 11 نوة يصاحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية ما يتسبب فى غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية والصيد.
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