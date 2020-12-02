القوي العاملة : تعيين 589 شاباً واستخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 589 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، بينهم 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 2282 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، بالاضافة إلى توفير 200 فرصة عمل.

وأوضح الوزير ، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 21 منحة مولود جديد بمبلغ 42 ألف جنيه ، و 4 منح زواج 12 ألف جنيه ، و 8 منح وفاة أحد الأقارب بواقع 16 ألف جنيه ، وصرف 35 ألفاً و 312 جنيها عمليات جراحية وعلاج ، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة 105 آلاف و 312 جنيها، فضلاً عن تسجيل 50 عاملاً جديداً على المنظومة، كما تم استخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المطلوبة، وذلك من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 543 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 32 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 120 محضراً سلامة وصحة مهنية و 22 حالة غلق إداري و 6 ندوات توعية ، فضلاً عن بحث 22 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1111 منشأة يعمل بها 2575 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 174 محضر مخالفة قانون العمل .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ 4 دورات بمركز التدريب المهني على مهن المساحة ، والتفصيل والحياكة ، كما تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية ، و التفصيل والحياكة .

وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن إغلاق 84 للمنشآت المخالفة .