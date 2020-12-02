خالد صلاح فى قمة مصر الاقتصادية: قرارات السيسى وضعتنا على الطريق الصحيح

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لليوم السابع، أنه يرحب بالمشاركين فى القمة الاقتصادية، قائلا: "دعونا نشعر بالفخر.. ونرحب بأفضل وزيرة عربية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط".

وأضاف خالد صلاح خلال كلمته في افتتاح قمة مصر الاقتصادية: "في هذه القمة نتعلم من المشاركين ونكون جسر للتواصل ونساعد على تفسير ألغاز كثيرة.. وعنوان القمة "الفرص الاقتصادية"، وفرص يوفرها الصندوق السيادى، ونرحب بأيمن سيمان، حيث يوفر المؤتمر فرص واعدة وحوار كبير ومهم فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، ونرحب رئيس المنطقة الاقتصادية.

وتابع الكاتب الصحفى خالد صلاح: طوال السنوات الماضية حين نتكلم عن الاقتصاد المصرى، كنا نحتاج إلى قرار سياسى.. ولم نكن مدرك معنى هذه الكلمة، ولا بديل عن أهمية دور وشجاعة صانع القرار السياسى إلا في عصر الرئيس السيسى.. له كل الشكر على هذا الحراك الذى تعشيه الدولة المصرية من خلال قرارات اقتصادية تضعنا على الطريق الصحيح من خلال القرارات السياسية الاقتصادية.. شكرا لرئيس الوزراء، والوزراء والمشاركين وجميع الرعاة "وشكر "بى او دى".. واليوم يمثل منارة ونبراس نستطيع التواصل مع كافة العقول الاقتصادية.