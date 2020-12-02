الإفتاء: نشر الفضائح على «السوشيال ميديا» حرام شرعا

بعد انتشار ظاهرة نشر الصور والفيدويهات الفاضحة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، أكد دار الإفتاء المصرية: "إن نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل –بالتعليق أو المشاركةً أو عمل محرَّم شرعًا؛ ومُجَرَّم قانونًا، لأن فيه إشاعةً للفاحشة في المجتمع".

وأضافت الدار في فيديو »موشن جرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة أن هذا الفعل جريمة رتب عليها الشرع الشريف عقوبة عظيمة؛ إضافة لما يحويه هذا النشر من التعارض مع حث عليه الشرع الشريف على الستر.

واستشهدت الدار في فيديو الرسوم المتحركة بقول الله تعالى في سورة النور: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).