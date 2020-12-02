تعرف على أسعار القطارات الروسية وخطوطها الجديدة بالسكة الحديد.. تفاصيل

استقبلت هيئة السكك عددا من عربات ركاب روسية منذ شهور، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والموقعة مع شركة "ترانسماش هولدنج" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل كامل الوزير حينها، أن عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأشار الوزير، إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ونستعرض أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة وفقا ما اعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

أسعار تذاكر القطارات.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى بني سويف بقيمة 30 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى المنيا بقيمة 40 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسيوط بقيمة بـ 50 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سوهاج بقيمة 55 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى قناة بقيمة 65 جنيهًا.

سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى أسوان بقيمة 85 جنيهًا

فيما أطلقت هيئة السكك الحديدية خدمة جديدة، الخميس الماضى، عبر تشغيل قطارات تسير بمتوسط 50 كيلومترًا في الساعة، فيما وصفها الركاب بقطارات السلحفاة.

وكشف جدول التشغيل، المُعلن من قبل هيئة السكك الحديدية، يوم الأربعاء الماضى، أنه تقرر تشغيل قطار يقطع مسافة 1000 كيلو متر، خلال 18 ساعة، ما بين القاهرة والسد العالى، مكون من جرار أمريكى جديد و١٠ عربات روسى، لتعود الهيئة إلى المدة، التي كان يقطعها القطار قبل ازدواج المسافة بين الأقصر وأسوان عام ١٩٩٦.

وأفاد الجدول، أن القطار رقم 90، كانت أولى رحلاته، بعد التعديل، الخميس 26 نوفمبر، ومقرر انطلاقه من محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً، ليصل السد العالى في اسوان، الساعة 4 عصر اليوم التالى.

وأوضح بيان الهيئة، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن خطة التطوير الشاملة، قررت تعديل 3 مواعيد، وهى قطار 90 القاهرة/ السد العالى، عربات روسى، وقطار 165 روسى القاهرة/ أسيوط، ويقطع الرحلة في 8 ساعات، ويغادر القاهرة 6 صباحا ويصل اسيوط 2 عصرا، وقطار 972، المُعدل إلى روسى، عربات مميزة، وتستغرق الرحلة ٧ ساعات وربع، ويتحرك من اسيوط 4:20 عصرا، ويصل القاهرة 11:35 مساءً.

وقررت الهيئة تعديل تركيب قطارين من عربات الدرجة الثالثة المطورة إلى الثانية المميزة، وهى قطار 719 سوهاج/ اسيوط، وقطار 745 ادفو/ اسوان، كما قررت تعديل مواعيد ٤ قطارات بين المنيا والواسطى في بنى سويف.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وناشدت الهيئة المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.